Електроенергія для населення подорожчає

Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
sena_2008atp написав:Кто потреблял до 100квт-самые бедные.
Скорее нет, чем да. Кто побогаче может вложиться в теплоизоляцию, более энергоэффективные электроприборы и, возможно, даже окупить это потом. А бедный так и будет греть воздух. Лично у меня после замены лампочек на диодные выйти за 100 кВтч в месяц не получается, хотя доходом не обижен.
Кстати, а при чём тут вообще те "Кто потреблял до 100квт"? Скидка на первые 100 кВтч даётся всем. С точки зрения арифметики от неё больше выигрывают как раз те, что потребляет хотя бы 100 кВтч потому, что те, кто потребляет меньше, и скидку в абсолютном размере получают меньше.
Боже, какую каку Вы грузите. - А как быть у кого электрическое отопление в квартирах? - Приготовление пищи? - Подогрев воды? У соседа в 2шке, чешке выходит до 2 000кВт/месяц ибо двое малых детей. - На паперть? Или в Верховную Раду, что МВФ обещают переименовать на публичный дом.
Наличие маленьких детей не аргумент для дополнительного расхода на обогрев, ибо, как раз для маленьких детей 20-21 градус полезнее, чем 25. Одна только эта умная мысль сэкономит ему 1000 кВт*часов в месяц. А если нет мозгов - то можно и на паперть.
А теперь хочеться тебе как можно покрепче ответить - оржеляка. цена не береться с вохдуха. Это результат вашей "работы". Вы включили зеленый свет для "зеленой" энергетики. Установили для нее закупочную цену в более чем 5 грн/кВт (одну из самых больших в Европе!), привязали и зафикисровали ее в евро, вписали для государства принцип "бери ли плати"! В угоду этой "зеленой" энергетике простаивают атомные блоки, сокращается покупка угля у шахтеров. И окончательно, за все ваши "успехи" должно платить население? А должны платить вы оржель! Нечем? Платите своей шкурой!
Прикольно! Почему это так твориться в нашей стране? За счёт нас олегархи делают себе состояния а мы бедные становимся нищими! Это не геноцид для украинского народа? Может пора нам забрать наше народное?