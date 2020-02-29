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У Києві офіційно
запустили 4G в метро

У Києві офіційно запустили 4G в метро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 13:31

У Києві офіційно запустили 4G в метро

Пропонуємо до обговорення:
З 5 березня 2020 року мобільні оператори Київстар, Vodafone Україна і lifecell почали надавати послуги 4G зв'язку на станції київського метрополітену «Академмістечко». Це перша станція столичної «підземки», де став доступний швидкісний мобільний інтернет.

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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 13:31

4G уже есть в киевском метрополитене и успешно работает – пока на одной станции.

БНЯ!!! ПРОГРЕС!!!!
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