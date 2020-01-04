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На "Центренерго" змінився керівник
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 бер, 2020 13:44
Пропонуємо до обговорення:
Уряд погодився з пропозицією Фонду держмайна про призначення екс-гендиректора компанії "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ) Олександра Корчинського виконувачем обов'язків генерального директора ПАТ "Центренерго".
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Додано: Чет 05 бер, 2020 13:44
сменить руководителя “Центрэнерго”!!! А ОН ЕСТЬ - одни В.О!!!!!
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