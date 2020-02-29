Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України.
Дивися повний текст Як зріс в Україні за рік середній розмір пенсії.
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Додано: Чет 05 бер, 2020 14:30
Як зріс в Україні за рік середній розмір пенсії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як зріс в Україні за рік середній розмір пенсії.
Додано: Чет 05 бер, 2020 14:30
Для кого эта "статистика"?Минимальные пенсии не выросли,а средняя увеличилась.Вопросов нет.
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