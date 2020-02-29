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Як зріс в Україні за рік
середній розмір пенсії

Як зріс в Україні за рік середній розмір пенсії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 14:30

Як зріс в Україні за рік середній розмір пенсії

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України.

Дивися повний текст Як зріс в Україні за рік середній розмір пенсії.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 14:30

Для кого эта "статистика"?Минимальные пенсии не выросли,а средняя увеличилась.Вопросов нет.
sena_2008atp
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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