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Хто замість Маркарової? Призначили
нового міністра фінансів

Хто замість Маркарової? Призначили нового міністра фінансів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 16:20

Хто замість Маркарової? Призначили нового міністра фінансів

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада відправила у відставку міністра фінансів України Оксану Маркарову.

Дивися повний текст Хто замість Маркарової? Призначили нового міністра фінансів.
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