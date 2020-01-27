RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
П'ята група ФОП для айтішників:
чи потрібна вона українцям

П'ята група ФОП для айтішників: чи потрібна вона українцям
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 16:22

П'ята група ФОП для айтішників: чи потрібна вона українцям

Пропонуємо до обговорення:
Нещодавно ми писали про те, що українські айтішники отримають полегшене податкове навантаження, але разом із тим їм заборонять провадити зовнішньоекономічну діяльність.

Дивися повний текст П'ята група ФОП для айтішників: чи потрібна вона українцям.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93856
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 16:22

Останній товариш в списку з одним повідомленням, я би взагалі цього бота не коментував
kozlodoev
 
Повідомлень: 53
З нами з: 25.08.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українцям планують скасувати подвійне стягнення комісії...
R2 » Сер 26 лют, 2020 14:37
3 319
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 лют, 2020 19:09
pesikot
Українцям будуть надсилати дві платіжки за газ: експерт... 1 ... 5, 6, 7
R2 » Пон 27 січ, 2020 11:34
63 5362
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 лют, 2020 16:46
_hunter
Українцям будуть платити гроші за обережне водіння...
R2 » П'ят 14 лют, 2020 15:15
6 450
Переглянути останнє повідомлення
Нед 16 лют, 2020 16:58
omb

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (82410)
05.03.2020 16:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.