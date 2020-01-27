Нещодавно ми писали про те, що українські айтішники отримають полегшене податкове навантаження, але разом із тим їм заборонять провадити зовнішньоекономічну діяльність.
Дивися повний текст П'ята група ФОП для айтішників: чи потрібна вона українцям.
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Додано: Чет 05 бер, 2020 16:22
П'ята група ФОП для айтішників: чи потрібна вона українцям
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст П'ята група ФОП для айтішників: чи потрібна вона українцям.
Додано: Чет 05 бер, 2020 16:22
Останній товариш в списку з одним повідомленням, я би взагалі цього бота не коментував
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