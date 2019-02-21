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Іноземці скоротили вкладення
в українські облігації...

Іноземці скоротили вкладення в українські облігації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 16:57

Іноземці скоротили вкладення в українські облігації...

Пропонуємо до обговорення:
Обсяг вкладень нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) України за підсумками тижня скоротився на 2,4 млрд грн, або на 2%, - до 124,2 млрд грн.

Дивися повний текст Іноземці скоротили вкладення в українські облігації держпозики.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 16:57

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