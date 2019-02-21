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Іноземці скоротили вкладення
в українські облігації...

Іноземці скоротили вкладення в українські облігації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 16:57

Іноземці скоротили вкладення в українські облігації...

Пропонуємо до обговорення:
Обсяг вкладень нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) України за підсумками тижня скоротився на 2,4 млрд грн, або на 2%, - до 124,2 млрд грн.

Дивися повний текст Іноземці скоротили вкладення в українські облігації держпозики.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 16:57

Вот тебе бабушка и Юрьев день...
Cris
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 18:47

Re: Іноземці скоротили вкладення в українські облігації...

"Это значит, что в ближайшее время гривна окажется под давлением из-за падения спроса со стороны нерезидентов на украинские долговые облигации"
Как может появиться давление от того, что чего-то перестаёт происходить? Ничего на гривну не будет. Другой вопрос, что снимается понижающее давление на доллар из за того, что на биржу перестаёт поступать спекулятивный капитал. А на гривну давление возникнет тогда, когда сроки ОВГЗ закончатся и спекулянты захотят на эту всю сумму полученной гривны прикупить совсем не ОВГЗ. Но это обещали, что будет только лет через 3-7.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 22:09

  moveton написав:" А на гривну давление возникнет тогда, когда сроки ОВГЗ закончатся и спекулянты захотят на эту всю сумму полученной гривны прикупить совсем не ОВГЗ. Но это обещали, что будет только лет через 3-7.

это было бы хорошо.
но вот проблема.
как только что то пойдет не так(вирус или смена правительства)
то держатели облигаций просто начнут их скидывать.
Tabak
 
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