Обсяг вкладень нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) України за підсумками тижня скоротився на 2,4 млрд грн, або на 2%, - до 124,2 млрд грн.
Дивися повний текст Іноземці скоротили вкладення в українські облігації держпозики.
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Додано: Чет 05 бер, 2020 16:57
Іноземці скоротили вкладення в українські облігації...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Іноземці скоротили вкладення в українські облігації держпозики.
Додано: Чет 05 бер, 2020 18:47
Re: Іноземці скоротили вкладення в українські облігації...
"Это значит, что в ближайшее время гривна окажется под давлением из-за падения спроса со стороны нерезидентов на украинские долговые облигации"
Как может появиться давление от того, что чего-то перестаёт происходить? Ничего на гривну не будет. Другой вопрос, что снимается понижающее давление на доллар из за того, что на биржу перестаёт поступать спекулятивный капитал. А на гривну давление возникнет тогда, когда сроки ОВГЗ закончатся и спекулянты захотят на эту всю сумму полученной гривны прикупить совсем не ОВГЗ. Но это обещали, что будет только лет через 3-7.
Додано: Чет 05 бер, 2020 22:09
это было бы хорошо.
но вот проблема.
как только что то пойдет не так(вирус или смена правительства)
то держатели облигаций просто начнут их скидывать.
Додано: Чет 05 бер, 2020 22:45
Tabak, "скидывать" - это как? Минфин их назад до срока не возьмёт. Как максимум, можно попробовать их продать на вторичке. От этого или ничего не произойдёт или у них сменится владелец. И у кого от этого проблема?
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