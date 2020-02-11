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Президент пояснив "хаос" з
платіжками в січні і лютому

Президент пояснив "хаос" з платіжками в січні і лютому
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 16:57

Президент пояснив "хаос" з платіжками в січні і лютому

Пропонуємо до обговорення:
Таку заяву зробив під час виступу в парламенті президент Володимир Зеленський.

Дивися повний текст Президент пояснив \"хаос\" з платіжками в січні і лютому.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 16:58

да, тільки щось тут була статистика про комунальні плату.
Так ось там видно що комунальна плата в січні і грудні на 20% більша ніж в 2019 січні грудні і це при тому що і зима тепла і т.д.
pogorelets
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 17:03

Re: Президент пояснив

Президент пояснив хаос з платіжками.

Сук, даже Путин до такого не додумался. Трамп пояснил хаос с платежками. Меркель пояснила хаос с платежками.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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