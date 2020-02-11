Таку заяву зробив під час виступу в парламенті президент Володимир Зеленський.
Дивися повний текст Президент пояснив \"хаос\" з платіжками в січні і лютому.
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Додано: Чет 05 бер, 2020 16:57
Президент пояснив "хаос" з платіжками в січні і лютому
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Президент пояснив \"хаос\" з платіжками в січні і лютому.
Додано: Чет 05 бер, 2020 16:58
да, тільки щось тут була статистика про комунальні плату.
Так ось там видно що комунальна плата в січні і грудні на 20% більша ніж в 2019 січні грудні і це при тому що і зима тепла і т.д.
Додано: Чет 05 бер, 2020 17:03
Re: Президент пояснив
Президент пояснив хаос з платіжками.
Сук, даже Путин до такого не додумался. Трамп пояснил хаос с платежками. Меркель пояснила хаос с платежками.
Mind the gap.
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