Додано: Чет 05 бер, 2020 21:05

Хаос продолжается и в марте. Открываю в личном кабинете 104.ua свежую платёжку за газ от 05.03.2020 под девизом "Просто зручно!" и вижу очередной беспредел. Платёжка за газ за январь и доставку за январь-февраль, которые я благополучно оплатил ещё три недели назад. Правда теперь эти две платёжки на одном листе бумаги, остаётся только разрезать пополам по пунктирной линии. Как-бы выводы сделали,отреагировали на критику, но требовали то от них совсем другое-сделать общую платёжку с двумя позициями по оплате: за газ и доставку, и общим итогом.

Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.