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Президент пояснив "хаос" з
платіжками в січні і лютому

Президент пояснив "хаос" з платіжками в січні і лютому
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 16:57

Президент пояснив "хаос" з платіжками в січні і лютому

Пропонуємо до обговорення:
Таку заяву зробив під час виступу в парламенті президент Володимир Зеленський.

Дивися повний текст Президент пояснив \"хаос\" з платіжками в січні і лютому.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 16:58

да, тільки щось тут була статистика про комунальні плату.
Так ось там видно що комунальна плата в січні і грудні на 20% більша ніж в 2019 січні грудні і це при тому що і зима тепла і т.д.
pogorelets
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 17:03

Re: Президент пояснив

Президент пояснив хаос з платіжками.

Сук, даже Путин до такого не додумался. Трамп пояснил хаос с платежками. Меркель пояснила хаос с платежками.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 19:01

Задача его не объснять хаос, а посадить кое кого.... Или это только в кино он Президент?
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 19:45

Re: Президент пояснив

  svetoch-10 написав:Задача его не объснять хаос, а посадить кое кого....

Он же обещал весной, жди-те
https://youtu.be/YXHWLS8zpMs
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 20:38

  vitaliy_berdinskikh написав:
  svetoch-10 написав:Задача его не объснять хаос, а посадить кое кого....

Он же обещал весной, жди-те
https://youtu.be/YXHWLS8zpMs

Ну да.... Год правда не уточнил, но народ он привычный....

Перефразируя (немного) И.Губермана:

Украинцы живут и ждут,
уловляя малейший знак,
понимая, что наебут,
но не зная, когда и как.
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 21:05

Хаос продолжается и в марте. Открываю в личном кабинете 104.ua свежую платёжку за газ от 05.03.2020 под девизом "Просто зручно!" и вижу очередной беспредел. Платёжка за газ за январь и доставку за январь-февраль, которые я благополучно оплатил ещё три недели назад. Правда теперь эти две платёжки на одном листе бумаги, остаётся только разрезать пополам по пунктирной линии. Как-бы выводы сделали,отреагировали на критику, но требовали то от них совсем другое-сделать общую платёжку с двумя позициями по оплате: за газ и доставку, и общим итогом.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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