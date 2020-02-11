Таку заяву зробив під час виступу в парламенті президент Володимир Зеленський.
Дивися повний текст Президент пояснив \"хаос\" з платіжками в січні і лютому.
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Додано: Чет 05 бер, 2020 16:57
Президент пояснив "хаос" з платіжками в січні і лютому
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Президент пояснив \"хаос\" з платіжками в січні і лютому.
Додано: Чет 05 бер, 2020 16:58
да, тільки щось тут була статистика про комунальні плату.
Так ось там видно що комунальна плата в січні і грудні на 20% більша ніж в 2019 січні грудні і це при тому що і зима тепла і т.д.
Додано: Чет 05 бер, 2020 17:03
Re: Президент пояснив
Президент пояснив хаос з платіжками.
Сук, даже Путин до такого не додумался. Трамп пояснил хаос с платежками. Меркель пояснила хаос с платежками.
Mind the gap.
Додано: Чет 05 бер, 2020 19:01
Задача его не объснять хаос, а посадить кое кого.... Или это только в кино он Президент?
Додано: Чет 05 бер, 2020 19:45
Re: Президент пояснив
Он же обещал весной, жди-те
Mind the gap.
Додано: Чет 05 бер, 2020 20:38
Ну да.... Год правда не уточнил, но народ он привычный....
Перефразируя (немного) И.Губермана:
Украинцы живут и ждут,
уловляя малейший знак,
понимая, что наебут,
но не зная, когда и как.
Додано: Чет 05 бер, 2020 21:05
Хаос продолжается и в марте. Открываю в личном кабинете 104.ua свежую платёжку за газ от 05.03.2020 под девизом "Просто зручно!" и вижу очередной беспредел. Платёжка за газ за январь и доставку за январь-февраль, которые я благополучно оплатил ещё три недели назад. Правда теперь эти две платёжки на одном листе бумаги, остаётся только разрезать пополам по пунктирной линии. Как-бы выводы сделали,отреагировали на критику, но требовали то от них совсем другое-сделать общую платёжку с двумя позициями по оплате: за газ и доставку, и общим итогом.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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