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Скасування знижки для населення за споживання перших 100...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 бер, 2020 17:29
Пропонуємо до обговорення:
Підвищення тарифу на електроенергію для населення, яке споживає до 100 кВт-год на місяць, до значення 1,68 грн/кВт-год дозволить зменшити обсяги ПСО на ринку і вивільнити кошти в розмірі 10 млрд грн.
Дивися повний текст Скасування знижки для населення за споживання перших 100 кВт вивільнить 10 млрд грн, - Оржель
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Додано: Чет 05 бер, 2020 17:29
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Додано: Чет 05 бер, 2020 17:32
высвободит из карманов потребителей, не так ли?
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