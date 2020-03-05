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Скасування знижки для населення
за споживання перших 100...

Скасування знижки для населення за споживання перших 100...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 17:29

Скасування знижки для населення за споживання перших 100...

Пропонуємо до обговорення:
Підвищення тарифу на електроенергію для населення, яке споживає до 100 кВт-год на місяць, до значення 1,68 грн/кВт-год дозволить зменшити обсяги ПСО на ринку і вивільнити кошти в розмірі 10 млрд грн.

Дивися повний текст Скасування знижки для населення за споживання перших 100 кВт вивільнить 10 млрд грн, - Оржель.
R2
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На кол сажать
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высвободит из карманов потребителей, не так ли?
ruslan42212
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Ой не хватает бородатой бабушке, не хватает. А где те, кто это делал разом?
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 19:30

Питання, а коли рижому хватить?
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Хоча правильно- піднімайте, більше виїде і скоріше прзакриваються
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 20:45

Re: Скасування знижки для населення за споживання перших 100

У мене пропозиція як зменшити і збільшити те, про що говориться... Якщо громадяни візьмуть в руки ебонітові палиці та підуть в органи влади, то вони зможуть виробити стільки електроенергії, що її вистачить навіть на експорт...
Sam17a
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 21:12

Пришли 10 млрд гривен к Оржелю и говорят :Освободите нас ,освободите! Да не вопрос,сказал Оржель и хитро улыбнулся.
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 22:13

А может 10лярдов "высвободить" за счёт тех,кто потребляет более 500квт?Или слабо "высвободиьть" за счёт себя любимых.Когда вы уже нажрётесь?
sena_2008atp
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