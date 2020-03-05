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Скасування знижки для населення
за споживання перших 100...

Скасування знижки для населення за споживання перших 100...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 22:28

  sena_2008atp написав:А может 10лярдов "высвободить" за счёт тех,кто потребляет более 500квт?Или слабо "высвободиьть" за счёт себя любимых.Когда вы уже нажрётесь?

А как Вы хотели ведь только "зелёную энергию" покупают по 15 евроцентов, а ведь её нужно чем то сбалансировать, передать,...
- Так, что насчитывать стоит на 30 евроцентов/кВт.
Не менее, это для тех, кто по 100.
Остальные пойдут по прямым договорам с фирмами из Германии, Кипра, Франции, США,.....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 22:50

А может лучше электроэнергию из Австралии покупать? Так то больше высвободить получится. И рыжему хватит и сами нахапаются, а народу расскажем, что транспортировка бешаных денег стоит, а ее и не будет совсем.
777serg87
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