Скасування знижки для населення за споживання перших 100...

sena_2008atp написав:
А может 10лярдов "высвободить" за счёт тех,кто потребляет более 500квт?Или слабо "высвободиьть" за счёт себя любимых.Когда вы уже нажрётесь?
А как Вы хотели ведь только "зелёную энергию" покупают по 15 евроцентов, а ведь её нужно чем то сбалансировать, передать,...
- Так, что насчитывать стоит на 30 евроцентов/кВт.
Не менее, это для тех, кто по 100.
Остальные пойдут по прямым договорам с фирмами из Германии, Кипра, Франции, США,.....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.