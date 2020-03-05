улыбнуло!
- А у него мамы в США разве нет?
- Ведь ей наверное помощь требуется!
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 05 бер, 2020 22:22
улыбнуло!
- А у него мамы в США разве нет?
- Ведь ей наверное помощь требуется!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 05 бер, 2020 22:28
А как Вы хотели ведь только "зелёную энергию" покупают по 15 евроцентов, а ведь её нужно чем то сбалансировать, передать,...
- Так, что насчитывать стоит на 30 евроцентов/кВт.
Не менее, это для тех, кто по 100.
Остальные пойдут по прямым договорам с фирмами из Германии, Кипра, Франции, США,.....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 05 бер, 2020 22:50
А может лучше электроэнергию из Австралии покупать? Так то больше высвободить получится. И рыжему хватит и сами нахапаются, а народу расскажем, что транспортировка бешаных денег стоит, а ее и не будет совсем.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 09:35
а шо за xepня такая "ПСО" в статье не сказано
ладно, скажу так: ПНХ пuдopы гнойные!
Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:34
Нищие фанаты Зеленского заплатят за состоятельных избирателей Порошенко.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:57
Re: Скасування знижки для населення за споживання перших 100
Умные уже давно бы перестали позволять себя доить и все встало бы на свои места.
Milkmaids рады были бы, что хоть по адекватным тарифам оплатят. В 90-е проходили, но тогда было меньше тупых овец в стаде.
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