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Скасування знижки для населення за споживання перших 100...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 12:43

Епоха бідності закінчилася йопта зелені чую ви не дотягнете до кінця.....
hnytka
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:59

  Kudrjavuy написав:
  finua написав:Пришли 10 млрд гривен к Оржелю и говорят :Освободите нас ,освободите! Да не вопрос,сказал Оржель и хитро улыбнулся.

:lol: улыбнуло!
- А у него мамы в США разве нет?
- Ведь ей наверное помощь требуется!

Про маму не скажу - не знаю, но рыжий "папа" есть.
Чувствуется "рука" ̶м̶о̶с̶к̶в̶ы̶ ахметова - не выдержал и 24 часа, как свое истинное рыло высунул.

Смотрю, и этот премьер - фрукт еще тот. Ценный :twisted:

А ведь как все начиналось красиво:
18.07.2019
Президент Украины Владимир Зеленский еще раз подчеркнул, что олигархи в Украине должны быть готовы к новым правилам игры.

"Это нормальный формат работы с олигархами. Они должны много денег, какие они разными путями заработали, и на которых нет криминала (потому что если есть криминал, то будем сажать), инвестировать и вкладывать в Украину. И будут новые правила, все должны платить налоги. И они знают, что мы им не дадим быть монополистами. От чего-то придется отказываться им, они все уже об этом знают", - сказал он в интервью "Откровенно с президентом" https://interfax.com.ua/news/political/600997.html
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
EKO
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