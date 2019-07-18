Скасування знижки для населення за споживання перших 100...

Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:59

Kudrjavuy написав: finua написав: Пришли 10 млрд гривен к Оржелю и говорят :Освободите нас ,освободите! Да не вопрос,сказал Оржель и хитро улыбнулся. Пришли 10 млрд гривен к Оржелю и говорят :Освободите нас ,освободите! Да не вопрос,сказал Оржель и хитро улыбнулся.

улыбнуло!

- А у него мамы в США разве нет?

- Ведь ей наверное помощь требуется! улыбнуло!- А у него мамы в США разве нет?- Ведь ей наверное помощь требуется!

18.07.2019

Про маму не скажу - не знаю, но рыжий "папа" есть.Чувствуется "рука" ̶м̶о̶с̶к̶в̶ы̶ ахметова - не выдержал и 24 часа, как свое истинное рыло высунул.Смотрю, и этот премьер - фрукт еще тот. ЦенныйА ведь как все начиналось красиво:Президент Украины Владимир Зеленский еще раз подчеркнул, что олигархи в Украине должны быть готовы к новым правилам игры.. Они должны много денег, какие они разными путями заработали, и на которых нет криминала (потому что если есть криминал, то будем сажать), инвестировать и вкладывать в Украину. И будут новые правила, все должны платить налоги.. От чего-то придется отказываться им, они все уже об этом знают", - сказал он в интервью "Откровенно с президентом"