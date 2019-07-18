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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 бер, 2020 12:43
Епоха бідності закінчилася йопта зелені чую ви не дотягнете до кінця.....
Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:59
Про маму не скажу - не знаю, но рыжий "папа" есть.
Чувствуется "рука" ̶м̶о̶с̶к̶в̶ы̶ ахметова - не выдержал и 24 часа, как свое истинное рыло высунул.
Смотрю, и этот премьер - фрукт еще тот. Ценный
А ведь как все начиналось красиво:
18.07.2019
Президент Украины Владимир Зеленский еще раз подчеркнул, что олигархи в Украине должны быть готовы к новым правилам игры.
"Это нормальный формат работы с олигархами. Они должны много денег, какие они разными путями заработали, и на которых нет криминала (потому что если есть криминал, то будем сажать), инвестировать и вкладывать в Украину. И будут новые правила, все должны платить налоги. И они знают, что мы им не дадим быть монополистами. От чего-то придется отказываться им, они все уже об этом знают", - сказал он в интервью "Откровенно с президентом"
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:58
А надумают охлаждаться под душем - поднимем цену на хол. воду.
Хотя постойте ...
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 06 бер, 2020 15:33
Re: Скасування знижки для населення за споживання перших 100
Хоть какая-то польза от зеленых - убрать массовую субсидию для всех.
Mind the gap.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 15:45
Re: Скасування знижки для населення за споживання перших 100
Точно и только для избранных, самых рыжих, субсидировать зеленный тариф за их счет
Додано: П'ят 06 бер, 2020 15:54
Re: Скасування знижки для населення за споживання перших 100
Субсидия наоборот добавится, т к тупо поднимается тариф.
Не качество, не экономия - а тупо больше денег на одно домохозяйство + зацветет воровство.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:24
А якщо буде з/плата нараховуватись по шкалі(як це було завжди) та з/плата всіх чиновників буде прив"язана до мінімальної з/плати та не перевищувати п"яти мініиальних з/плат,буде повернута з/плата соросят та всіх держслужбовців,які отримували зарплати , на які не мали права та повернути все розкрадене ними,ох якими ми станемо багатими.(це ще не все,а тільки маленька частка того,що можна зробити при бажанні)
Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:29
Сейчас субсидию в виде сниженной цены получают все, без какого-либо оформления. И я получаю, и Ахметов получает, и Порошенко получает, и пенсонер с пенсией 1900 гривен. Просто по факту пользования електроенергией.
Стандартная субсидя же дается далеко не всем:
Воровство не коррелирует с отменой такой сусбидии: кто хочет воровать тот ворует и сейчас. Сумма за електроенергию без халявной скидки не заставляет перейти на мивину через день, ето не отопление и не газ.
Mind the gap.
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