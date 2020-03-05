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Скасування знижки для населення
за споживання перших 100...

Скасування знижки для населення за споживання перших 100...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:44

спасибо вам ! благодаря вам я буду платить за электричество на 78 грн больше ! Спасибо !
Обложили со всех сторон : 1) транспортировка газа и желание увеличить оплату за калорийность переведя оплату в никому не понятные то есть не проверяемые никем кВт , так как нету оборудование ( калориметров) для определения калорийности газа 2) Не могут выдители снизить количество тепла подаваемое в батареи https://news.finance.ua/ua/news/-/46655 ... -batareyah ( несмотря на внутридомовые счетчики тепла не можем секономить) разве что самому бегать в подвал каждый день и крутить задвижку вручную 3) что там еще ? субсидии порезали и так далее каждый дополнит ...

КАК такое государство не ( не обманывать \ не обворовывать) ? если они нам так нагло врут про невозможность уменьшение температуры в батареях
С таким государством можно и нужно играть в игру - " не .. не проживешь"

это называется закручивать гайки или затените потуже пояса и терпите - как говорил Микола Янович - скоро придет весна пойдет кропива и будет легче и дальше в таком духе . Затяните пояса народ и сделайте на ремнях еще одну дырку что бы штаны не спадали
Востаннє редагувалось yama в П'ят 06 бер, 2020 16:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:49

Re: Скасування знижки для населення за споживання перших 100

  yama написав:благодаря вам я буду платить за электричество на 78 грн больше

  yama написав:затените потуже пояса

Капець, як тепер просто але охайно одягнутому українцю вижити!!!111
Пів-вареника і ті відібрали. :mrgreen:
Mind the gap.
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