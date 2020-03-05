Скасування знижки для населення за споживання перших 100...

спасибо вам ! благодаря вам я буду платить за электричество на 78 грн больше ! Спасибо !
Обложили со всех сторон : 1) транспортировка газа и желание увеличить оплату за калорийность переведя оплату в никому не понятные то есть не проверяемые никем кВт , так как нету оборудование ( калориметров) для определения калорийности газа 2) Не могут выдители снизить количество тепла подаваемое в батареи https://news.finance.ua/ua/news/-/46655 ... -batareyah ( несмотря на внутридомовые счетчики тепла не можем секономить) разве что самому бегать в подвал каждый день и крутить задвижку вручную 3) что там еще ? субсидии порезали и так далее каждый дополнит ...
КАК такое государство не ( не обманывать \ не обворовывать) ? если они нам так нагло врут про невозможность уменьшение температуры в батареях
С таким государством можно и нужно играть в игру - " не .. не проживешь"
это называется закручивать гайки или затените потуже пояса и терпите - как говорил Микола Янович - скоро придет весна пойдет кропива и будет легче и дальше в таком духе . Затяните пояса народ и сделайте на ремнях еще одну дырку что бы штаны не спадали