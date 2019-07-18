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Скасування знижки для населення
за споживання перших 100...

Скасування знижки для населення за споживання перших 100...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:44

спасибо вам ! благодаря вам я буду платить за электричество на 78 грн больше ! Спасибо !
Обложили со всех сторон : 1) транспортировка газа и желание увеличить оплату за калорийность переведя оплату в никому не понятные то есть не проверяемые никем кВт , так как нету оборудование ( калориметров) для определения калорийности газа 2) Не могут выдители снизить количество тепла подаваемое в батареи https://news.finance.ua/ua/news/-/46655 ... -batareyah ( несмотря на внутридомовые счетчики тепла не можем секономить) разве что самому бегать в подвал каждый день и крутить задвижку вручную 3) что там еще ? субсидии порезали и так далее каждый дополнит ...

КАК такое государство не ( не обманывать \ не обворовывать) ? если они нам так нагло врут про невозможность уменьшение температуры в батареях
С таким государством можно и нужно играть в игру - " не .. не проживешь"

это называется закручивать гайки или затените потуже пояса и терпите - как говорил Микола Янович - скоро придет весна пойдет кропива и будет легче и дальше в таком духе . Затяните пояса народ и сделайте на ремнях еще одну дырку что бы штаны не спадали
Востаннє редагувалось yama в П'ят 06 бер, 2020 16:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:49

Re: Скасування знижки для населення за споживання перших 100

  yama написав:благодаря вам я буду платить за электричество на 78 грн больше

  yama написав:затените потуже пояса

Капець, як тепер просто але охайно одягнутому українцю вижити!!!111
Пів-вареника і ті відібрали. :mrgreen:
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 18:00

Горите в аду!!! Контролируйте промышленность, которая набирает кредиты, неплатит по обязательствам. Почему я должен платить за грехи Ахметов и Коломойского!
tyomasson
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:40

Re: Скасування знижки для населення за споживання перших 100

У будинку за адресою Довженка, 14, де за борги припинили електропостачання, знаходився чоловік на апараті штучного дихання.

Як повідомив очільник комунального підприємства “Дирекція замовника” Василь Білик, 26 лютого у вищевказаному будинку на дві години відімкнули електропостачання. Посадовець уточнив, боргують за світло 56 тисяч гривень.

“Ми не знали, що там є важкохворий чоловік, який дихає за допомогою апарата. Коли дізналися, електроенергію повернули”, – каже Білик.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 05:35

  EKO написав:
  Kudrjavuy написав:
  finua написав:Пришли 10 млрд гривен к Оржелю и говорят :Освободите нас ,освободите! Да не вопрос,сказал Оржель и хитро улыбнулся.

:lol: улыбнуло!
- А у него мамы в США разве нет?
- Ведь ей наверное помощь требуется!

Про маму не скажу - не знаю, но рыжий "папа" есть.
Чувствуется "рука" ̶м̶о̶с̶к̶в̶ы̶ ахметова - не выдержал и 24 часа, как свое истинное рыло высунул.

Смотрю, и этот премьер - фрукт еще тот. Ценный :twisted:

А ведь как все начиналось красиво:
18.07.2019
Президент Украины Владимир Зеленский еще раз подчеркнул, что олигархи в Украине должны быть готовы к новым правилам игры.

"Это нормальный формат работы с олигархами. Они должны много денег, какие они разными путями заработали, и на которых нет криминала (потому что если есть криминал, то будем сажать), инвестировать и вкладывать в Украину. И будут новые правила, все должны платить налоги. И они знают, что мы им не дадим быть монополистами. От чего-то придется отказываться им, они все уже об этом знают", - сказал он в интервью "Откровенно с президентом" https://interfax.com.ua/news/political/600997.html

"Президент" - это и есть наёмный реализатор Украины и её интересов. с Крымом Донбассом, Землёй, водой, шахтами, заводами, электростанциями, городами, населением,....

Вы глубоко ошибаетесь!
- Как раз наоборот
Московия не имеет отношения к зелёной электроэнергии - и наоборот поставляет по реверсу по ценам не меньше. Т.Е. не продаём излишки, а покупаем ограничивая свою атомную, и теплогенерацию.Баранам прут по ушам шахты закрывать - уголь девать некуда, а по факту с..ки уголь в Украину даже Приднестровье поставляет за валюту.
https://journalist.today/sobaka-pograni ... lem-video/
- А Вы, бараны стенки и друг дружку грызите, типа это углекопы виноваты.

- Воры под себя шахты с рабами, городами банкротят - а вас друг с дружкой сталкивают лбами, что бы их не гнали сраной метлой с Украины.
Ведь "странное дело" кто украл заводами, пароходами, ... - не при делах и никто не возвращает "нацарёванное" - на металолом обналичивают и сами подальше от Законодательства Украины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 05:47

Re: Скасування знижки для населення за споживання перших 100

Решил подоить самых бедных :twisted:
Одно обнадеживает: он уже ЭКС-министр, может быть новому не будет приходить в голову такой бред
Tegularius
 
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