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Скасування знижки для населення
за споживання перших 100...

Скасування знижки для населення за споживання перших 100...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 05:35

  EKO написав:
  Kudrjavuy написав:
  finua написав:Пришли 10 млрд гривен к Оржелю и говорят :Освободите нас ,освободите! Да не вопрос,сказал Оржель и хитро улыбнулся.

:lol: улыбнуло!
- А у него мамы в США разве нет?
- Ведь ей наверное помощь требуется!

Про маму не скажу - не знаю, но рыжий "папа" есть.
Чувствуется "рука" ̶м̶о̶с̶к̶в̶ы̶ ахметова - не выдержал и 24 часа, как свое истинное рыло высунул.

Смотрю, и этот премьер - фрукт еще тот. Ценный :twisted:

А ведь как все начиналось красиво:
18.07.2019
Президент Украины Владимир Зеленский еще раз подчеркнул, что олигархи в Украине должны быть готовы к новым правилам игры.

"Это нормальный формат работы с олигархами. Они должны много денег, какие они разными путями заработали, и на которых нет криминала (потому что если есть криминал, то будем сажать), инвестировать и вкладывать в Украину. И будут новые правила, все должны платить налоги. И они знают, что мы им не дадим быть монополистами. От чего-то придется отказываться им, они все уже об этом знают", - сказал он в интервью "Откровенно с президентом" https://interfax.com.ua/news/political/600997.html

"Президент" - это и есть наёмный реализатор Украины и её интересов. с Крымом Донбассом, Землёй, водой, шахтами, заводами, электростанциями, городами, населением,....

Вы глубоко ошибаетесь!
- Как раз наоборот
Московия не имеет отношения к зелёной электроэнергии - и наоборот поставляет по реверсу по ценам не меньше. Т.Е. не продаём излишки, а покупаем ограничивая свою атомную, и теплогенерацию.Баранам прут по ушам шахты закрывать - уголь девать некуда, а по факту с..ки уголь в Украину даже Приднестровье поставляет за валюту.
https://journalist.today/sobaka-pograni ... lem-video/
- А Вы, бараны стенки и друг дружку грызите, типа это углекопы виноваты.

- Воры под себя шахты с рабами, городами банкротят - а вас друг с дружкой сталкивают лбами, что бы их не гнали сраной метлой с Украины.
Ведь "странное дело" кто украл заводами, пароходами, ... - не при делах и никто не возвращает "нацарёванное" - на металолом обналичивают и сами подальше от Законодательства Украины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 05:47

Re: Скасування знижки для населення за споживання перших 100

Решил подоить самых бедных :twisted:
Одно обнадеживает: он уже ЭКС-министр, может быть новому не будет приходить в голову такой бред
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 08:28

Нет слов, на этих правителей, задолбали уже весь народ, не лучше а все хуже и хуже
gorunvalentina4
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 10:33

  Tegularius написав:Решил подоить самых бедных :twisted:
Одно обнадеживает: он уже ЭКС-министр, может быть новому не будет приходить в голову такой бред

:mrgreen:
- Держи карман шире!
Если он никогда не работал - то вдруг станет работать?
30 лет на печи, а тут встал и министром стал. (или стучал, а потом стал)
- Улыбнуло.
https://strana.ua/news/253680-vladimir- ... telej.html
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью британским журналистам заявил, что иногда хочет вешать людей, поскольку так будет быстрее для проведения реформ и достижения целей.

Во время общения с The Guardian, украинский лидер в шутку посетовал, что не может этого делать из-за демократии.

"Если мы выбрали демократию, то мы не можем вешать людей. Хотя... Иногда действительно этого хочется. Знаете почему? Потому что так было бы быстрее. Гораздо быстрее", - сказал он.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 12:07

Ви платите пільговий тариф 90 копійок до 100 кіловат? Тепер не будете. Все буде коштувати 1,67 грн. Незалежно від обсягу споживання.
Як повідомив в. о. міністра енергетики Оржель, це "дозволить" вийняти з ваших кишень 10 мілліардлов гривень. Мінус 77 гривень щомісяця у кожній українській сім'ї і окремо взятих одиноких бідно, але чисто одягнених пенсіонерів, які рік тому дефілювали по супермаркетам з половиною котлети.
А кому вони підуть, ці мільярди? Правильно: "ах яким людям", які продають вам електроенергію. Нових футболістів собі прикупляють і дещо з тієї тисячі об'єктів, який уряд виставив на приватизацію.
Як то кажуть, епоха олігархів закінчилася.
При "бариги" такого не було - хоч тарифи і підвищувалися, але пільгова ціна на 100 кіловат зберігалася. Але ви "Зроби це разом", мої деревянноголовие "буратіни".
Маж ... ті.
Ну, а це для "невіруючих", які пруф вимагатимуть. Державною володієте?
https://news.finance.ua/…/skasuvannya-znyzhky-dlya-naselenn…
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Підвищення тарифу на електроенергію для населення, Пожалуйста спожіває до 100 кВт-год на місяць, до значення 1,68 грн / кВт-год дозволити Зменшити ОБСЯГИ ПСО на Сайти Вся и вівільні ...

Підвищення тарифу на електроенергію для населення, яке споживає до 100 кВт-год на місяць, до значення 1,68 грн/кВт-год дозволить зменшити обсяги ПСО на ринку і вивільни...
roman_grm1981
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 08:27

Re: Скасування знижки для населення за споживання перших 100

  wishot13 написав:Народу ещё пару миллионов со страны свалит

Из-за того что элекртроэнергия подоражает на пару десятков гривен? Самый дешевый билет в Польшу стоит как две-три месячных оплаты за электроэнергию средней квартиры.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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