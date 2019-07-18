Скасування знижки для населення за споживання перших 100...
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finua написав:Пришли 10 млрд гривен к Оржелю и говорят :Освободите нас ,освободите! Да не вопрос,сказал Оржель и хитро улыбнулся.
улыбнуло! - А у него мамы в США разве нет? - Ведь ей наверное помощь требуется!
Про маму не скажу - не знаю, но рыжий "папа" есть. Чувствуется "рука" ̶м̶о̶с̶к̶в̶ы̶ ахметова - не выдержал и 24 часа, как свое истинное рыло высунул.
Смотрю, и этот премьер - фрукт еще тот. Ценный
А ведь как все начиналось красиво: 18.07.2019 Президент Украины Владимир Зеленский еще раз подчеркнул, что олигархи в Украине должны быть готовы к новым правилам игры.
"Это нормальный формат работы с олигархами. Они должны много денег, какие они разными путями заработали, и на которых нет криминала (потому что если есть криминал, то будем сажать), инвестировать и вкладывать в Украину. И будут новые правила, все должны платить налоги. И они знают, что мы им не дадим быть монополистами. От чего-то придется отказываться им, они все уже об этом знают", - сказал он в интервью "Откровенно с президентом" https://interfax.com.ua/news/political/600997.html
"Президент" - это и есть наёмный реализатор Украины и её интересов. с Крымом Донбассом, Землёй, водой, шахтами, заводами, электростанциями, городами, населением,....
Вы глубоко ошибаетесь! - Как раз наоборот Московия не имеет отношения к зелёной электроэнергии - и наоборот поставляет по реверсу по ценам не меньше. Т.Е. не продаём излишки, а покупаем ограничивая свою атомную, и теплогенерацию.Баранам прут по ушам шахты закрывать - уголь девать некуда, а по факту с..ки уголь в Украину даже Приднестровье поставляет за валюту. https://journalist.today/sobaka-pograni ... lem-video/ - А Вы, бараны стенки и друг дружку грызите, типа это углекопы виноваты.
- Воры под себя шахты с рабами, городами банкротят - а вас друг с дружкой сталкивают лбами, что бы их не гнали сраной метлой с Украины. Ведь "странное дело" кто украл заводами, пароходами, ... - не при делах и никто не возвращает "нацарёванное" - на металолом обналичивают и сами подальше от Законодательства Украины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Во время общения с The Guardian, украинский лидер в шутку посетовал, что не может этого делать из-за демократии.
"Если мы выбрали демократию, то мы не можем вешать людей. Хотя... Иногда действительно этого хочется. Знаете почему? Потому что так было бы быстрее. Гораздо быстрее", - сказал он.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Ви платите пільговий тариф 90 копійок до 100 кіловат? Тепер не будете. Все буде коштувати 1,67 грн. Незалежно від обсягу споживання. Як повідомив в. о. міністра енергетики Оржель, це "дозволить" вийняти з ваших кишень 10 мілліардлов гривень. Мінус 77 гривень щомісяця у кожній українській сім'ї і окремо взятих одиноких бідно, але чисто одягнених пенсіонерів, які рік тому дефілювали по супермаркетам з половиною котлети. А кому вони підуть, ці мільярди? Правильно: "ах яким людям", які продають вам електроенергію. Нових футболістів собі прикупляють і дещо з тієї тисячі об'єктів, який уряд виставив на приватизацію. Як то кажуть, епоха олігархів закінчилася. При "бариги" такого не було - хоч тарифи і підвищувалися, але пільгова ціна на 100 кіловат зберігалася. Але ви "Зроби це разом", мої деревянноголовие "буратіни". Маж ... ті. Ну, а це для "невіруючих", які пруф вимагатимуть. Державною володієте? https://news.finance.ua/…/skasuvannya-znyzhky-dlya-naselenn… переглянутися переклад Підвищення тарифу на електроенергію для населення, Пожалуйста спожіває до 100 кВт-год на місяць, до значення 1,68 грн / кВт-год дозволити Зменшити ОБСЯГИ ПСО на Сайти Вся и вівільні ...
Підвищення тарифу на електроенергію для населення, яке споживає до 100 кВт-год на місяць, до значення 1,68 грн/кВт-год дозволить зменшити обсяги ПСО на ринку і вивільни...