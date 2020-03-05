Скасування знижки для населення за споживання перших 100...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 бер, 2020 14:52
Нє, ну не тварі? тварі! а шо далі? а нічого! поображаються, поненавидять попосваряться на кухні між собою, з часом вгамуються, й далі до чергового якого-небудь підвищення чогось. чому? а тому що отак воно є.
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