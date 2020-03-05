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Скасування знижки для населення
за споживання перших 100...

Скасування знижки для населення за споживання перших 100...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:52

Нє, ну не тварі? тварі! а шо далі? а нічого! поображаються, поненавидять попосваряться на кухні між собою, з часом вгамуються, й далі до чергового якого-небудь підвищення чогось. чому? а тому що отак воно є.
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avjej
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 16:32

Re: Скасування знижки для населення за споживання перших 100

А мешканці і країни че елементи одного рівня? Розподільчі мережі теж купують електроенергію дешевше ніж потім за це платить населення.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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