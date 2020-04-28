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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 17:32
Re: Скасування знижки для населення за споживання перших 100
А мешканці і країни че елементи одного рівня? Розподільчі мережі теж купують електроенергію дешевше ніж потім за це платить населення.
Mind the gap.
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Додано: Чет 07 тра, 2020 00:03
Re: Скасування знижки для населення за споживання перших 100
а какая формулировка, прелесть, не "повышение тарифов" а "убирание знижки", якобы 90 коп за 100 квт это была зныжка...
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