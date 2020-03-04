RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Споживання води в
Україні можуть обмежити

Споживання води в Україні можуть обмежити
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 17:37

Споживання води в Україні можуть обмежити

Пропонуємо до обговорення:
Державне агентство водних ресурсів України може вперше обмежити права водокористувачів.

Дивися повний текст Споживання води в Україні можуть обмежити.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93860
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 17:37

И еще раз повысить тариф на воду. Типа нехватка воды.
p_a_l
 
Повідомлень: 2691
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 532 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скасування знижки для населення за споживання перших 100...
R2 » Чет 05 бер, 2020 17:29
2 51
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 бер, 2020 17:32
ruslan42212
Як зріс в Україні за рік середній розмір пенсії
R2 » Чет 05 бер, 2020 14:30
1 35
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 бер, 2020 14:30
sena_2008atp
Іпотека в Україні: майже кожен сьомий українець потребує...
R2 » Сер 04 бер, 2020 22:06
7 339
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 бер, 2020 13:37
ssnet

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.