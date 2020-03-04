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Споживання води в Україні можуть обмежити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 бер, 2020 17:37
Пропонуємо до обговорення:
Державне агентство водних ресурсів України може вперше обмежити права водокористувачів.
Дивися повний текст Споживання води в Україні можуть обмежити
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Додано: Чет 05 бер, 2020 17:37
И еще раз повысить тариф на воду. Типа нехватка воды.
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