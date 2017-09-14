Найвища зарплата в Києві.
Дивися повний текст Скільки заробляють українці за годину роботи.
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Додано: Чет 05 бер, 2020 19:55
Скільки заробляють українці за годину роботи
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Дивися повний текст Скільки заробляють українці за годину роботи.
Додано: Чет 05 бер, 2020 19:56
Президент Володимир Зеленський планує підняти заробітні плати українців на рівень польських за час своєї каденції.
Цікаво а який рік він обере, наприклад в 90-х було біля 50 евро, може вдасться
Додано: Чет 05 бер, 2020 21:11
ЗЁ, со своими хихи хаха доиграется до "вилы в бок".. Осталось то чуток...
Сколько проституток не меняй в думе все равно публичный дом..
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