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Скільки заробляють
українці за годину роботи

Скільки заробляють українці за годину роботи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 19:55

Скільки заробляють українці за годину роботи

Пропонуємо до обговорення:
Найвища зарплата в Києві.

Дивися повний текст Скільки заробляють українці за годину роботи.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 19:56

Президент Володимир Зеленський планує підняти заробітні плати українців на рівень польських за час своєї каденції.
Цікаво а який рік він обере, наприклад в 90-х було біля 50 евро, може вдасться
pogorelets
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 21:11

ЗЁ, со своими хихи хаха доиграется до "вилы в бок".. Осталось то чуток...
Сколько проституток не меняй в думе все равно публичный дом..
straponesa
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