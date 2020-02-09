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Apple подала патент смартфона-книжки з гнучким дисплеєм...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 бер, 2020 21:32
Пропонуємо до обговорення:
Управління США по патентах і торгових марках (USPTO) видало компанії Apple патент на «складне покриття і дисплей для електронного пристрою» (Foldable cover and display for an electronic device).
Дивися повний текст Apple подала патент смартфона-книжки з гнучким дисплеєм (фото)
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