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Золоту монету вагою 10 кілограмів випустили у Канаді (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 бер, 2020 00:41
Пропонуємо до обговорення:
Королівський канадський монетний двір викарбував найбільшу у своїй історії золоту монету - її вага становить 10 кілограмів.
Дивися повний текст Золоту монету вагою 10 кілограмів випустили у Канаді (фото)
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