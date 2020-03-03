RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
FinAwards 2020: Які банки
та банківські продукти...

FinAwards 2020: Які банки та банківські продукти...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 07:49

FinAwards 2020: Які банки та банківські продукти...

Пропонуємо до обговорення:
Відбулася церемонія нагородження за особливі досягнення в банківській сфері – FinAwards 2020.

Дивися повний текст FinAwards 2020: Які банки та банківські продукти оголошено найкращими (фото).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93864
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 07:50

Тупо реклама банковских карт и кредитов.. :/ Как читатель ожидал большего от статьи
kirillzapple
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 06.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot], Вкладчик1234 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Morgan Stanley оновив прогноз курсу гривні до кінця 2020...
R2 » Вів 03 бер, 2020 15:52
3 258
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 бер, 2020 10:16
Watcher
Найкращий інтернет-банк України за версією FinAwards 2020
R2 » Вів 03 бер, 2020 10:55
2 192
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 бер, 2020 11:57
avk
Основні тенденції міграції українців в Польщу в 2020...
R2 » Вів 03 бер, 2020 09:04
2 147
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 бер, 2020 09:50
erodimon2016

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (17852)
06.03.2020 07:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.