Відбулася церемонія нагородження за особливі досягнення в банківській сфері – FinAwards 2020.
Дивися повний текст FinAwards 2020: Які банки та банківські продукти оголошено найкращими (фото).
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 07:49
FinAwards 2020: Які банки та банківські продукти...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст FinAwards 2020: Які банки та банківські продукти оголошено найкращими (фото).
Додано: П'ят 06 бер, 2020 07:50
Тупо реклама банковских карт и кредитов.. :/ Как читатель ожидал большего от статьи
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