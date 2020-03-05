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Realme представила
нові смартфони (фото)

Realme представила нові смартфони (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 09:22

Realme представила нові смартфони (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Realme представила смартфони Realme 6 і 6 Pro. Новинки оцінені в 175 і 230 доларів відповідно, і можна очікувати, що приблизно такі ж ціни будуть у смартфонів Redmi Note 9 і Note 9 Pro.

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