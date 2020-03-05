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В Україні в 7 разів зросла
незаконна вирубка лісів

В Україні в 7 разів зросла незаконна вирубка лісів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 09:23

В Україні в 7 разів зросла незаконна вирубка лісів

Пропонуємо до обговорення:
Торік обсяги незаконної вирубки лісу зросли майже в сім разів - до 118 тисяч кубометрів з 17,7 тисячі кубометрів роком раніше.

Дивися повний текст В Україні в 7 разів зросла незаконна вирубка лісів.
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