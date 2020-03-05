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В Україні в 7 разів зросла
незаконна вирубка лісів

В Україні в 7 разів зросла незаконна вирубка лісів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 09:23

В Україні в 7 разів зросла незаконна вирубка лісів

Пропонуємо до обговорення:
Торік обсяги незаконної вирубки лісу зросли майже в сім разів - до 118 тисяч кубометрів з 17,7 тисячі кубометрів роком раніше.

Дивися повний текст В Україні в 7 разів зросла незаконна вирубка лісів.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 09:23

Мало Президент летает над лесами, нужно бы побольше, может тогда уменьшиться)
nazarradchenko
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:12

  nazarradchenko написав:Мало Президент летает над лесами, нужно бы побольше, может тогда уменьшиться)


Занимательная математика.
Согласно отчету Гослесагентства, объемы восстановления лесов за последние пять лет составили 201,5 тысячи га.
В прошлом году объемы незаконной вырубки леса выросли почти в семь раз – до 118 тысяч кубометров.

Так еще пару лет и будет над степью летать.

Поймали за незаконно спиленное дерево - месяц общественных работ по посадке деревьев и приведению в порядок прилегающей территории.
В соседней Беларуси и бумажку в лесу за городом не найдешь, все обочины загородных сельских дорог вылизаны, не говоря уже за населенные пункты. А у нас, засрали все леса вокруг, в столице бомжатня. И никому дела нет, "пилят" бабло. Стыд и позор.
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
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