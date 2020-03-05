Торік обсяги незаконної вирубки лісу зросли майже в сім разів - до 118 тисяч кубометрів з 17,7 тисячі кубометрів роком раніше.
Дивися повний текст В Україні в 7 разів зросла незаконна вирубка лісів.
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 09:23
В Україні в 7 разів зросла незаконна вирубка лісів
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Дивися повний текст В Україні в 7 разів зросла незаконна вирубка лісів.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 09:23
Мало Президент летает над лесами, нужно бы побольше, может тогда уменьшиться)
Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:12
Занимательная математика.
Согласно отчету Гослесагентства, объемы восстановления лесов за последние пять лет составили 201,5 тысячи га.
В прошлом году объемы незаконной вырубки леса выросли почти в семь раз – до 118 тысяч кубометров.
Так еще пару лет и будет над степью летать.
Поймали за незаконно спиленное дерево - месяц общественных работ по посадке деревьев и приведению в порядок прилегающей территории.
В соседней Беларуси и бумажку в лесу за городом не найдешь, все обочины загородных сельских дорог вылизаны, не говоря уже за населенные пункты. А у нас, засрали все леса вокруг, в столице бомжатня. И никому дела нет, "пилят" бабло. Стыд и позор.
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
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