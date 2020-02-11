|
|
|
Експерт розповів, чому в умовах теплої зими не знижують...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 бер, 2020 09:24
Пропонуємо до обговорення:
Зношеність теплових мереж в Україні не дозволяє замислитися про зменшення нагрівання в батареях, і постачальники послуги змушені тримати постійну температуру, незважаючи на те, чи тепло на вулиці чи морозно.
Дивися повний текст Експерт розповів, чому в умовах теплої зими не знижують температуру в батареях
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93868
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 06 бер, 2020 09:26
"Чем меньше теплоноситель, тем больше в трубах выделяется углекислого газа"
Чегоооо? :) Это же сколько углекислого газа выделяется в трубах с холодной водой?! Аж страшно подумать.
"«Нафтогаз» от этого не пострадает, ведь население в любом случае заплатит за эту, пусть и не нужную в условиях теплой весны, услугу»"
А вот здесь спасибо за правду - население всё оплатит, вот истинная причина. :(
-
LutsMan
-
-
- Повідомлень: 788
- З нами з: 10.06.08
- Подякував: 176 раз.
- Подякували: 226 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 бер, 2020 09:27
просто кал какой-то
-
PV
-
1
-
- Повідомлень: 2174
- З нами з: 05.12.08
- Подякував: 237 раз.
- Подякували: 409 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 бер, 2020 09:34
ага, а баллоны с углекислотой должны сгнивать в момент их наполнения....ППЦ
-
ukrsateks
-
-
- Повідомлень: 53
- З нами з: 12.11.14
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|