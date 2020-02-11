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Експерт розповів, чому в умовах
теплої зими не знижують...

Експерт розповів, чому в умовах теплої зими не знижують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 09:24

Експерт розповів, чому в умовах теплої зими не знижують...

Пропонуємо до обговорення:
Зношеність теплових мереж в Україні не дозволяє замислитися про зменшення нагрівання в батареях, і постачальники послуги змушені тримати постійну температуру, незважаючи на те, чи тепло на вулиці чи морозно.

Дивися повний текст Експерт розповів, чому в умовах теплої зими не знижують температуру в батареях.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 09:26

"Чем меньше теплоноситель, тем больше в трубах выделяется углекислого газа"

Чегоооо? :) Это же сколько углекислого газа выделяется в трубах с холодной водой?! Аж страшно подумать.

"«Нафтогаз» от этого не пострадает, ведь население в любом случае заплатит за эту, пусть и не нужную в условиях теплой весны, услугу»"

А вот здесь спасибо за правду - население всё оплатит, вот истинная причина. :(
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 09:27

просто кал какой-то
PV
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 09:34

ага, а баллоны с углекислотой должны сгнивать в момент их наполнения....ППЦ
ukrsateks
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