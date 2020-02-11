|
|
|
Експерт розповів, чому в умовах теплої зими не знижують...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 бер, 2020 09:24
Пропонуємо до обговорення:
Зношеність теплових мереж в Україні не дозволяє замислитися про зменшення нагрівання в батареях, і постачальники послуги змушені тримати постійну температуру, незважаючи на те, чи тепло на вулиці чи морозно.
Дивися повний текст Експерт розповів, чому в умовах теплої зими не знижують температуру в батареях
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93869
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 06 бер, 2020 09:25
Батарея с краном решает проблему "изнывать от жары в квартирах", так что 3 млрд евро тратить ненадо.
-
myvolodymyr
-
-
- Повідомлень: 7
- З нами з: 19.01.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 бер, 2020 09:26
"Чем меньше теплоноситель, тем больше в трубах выделяется углекислого газа"
Чегоооо? :) Это же сколько углекислого газа выделяется в трубах с холодной водой?! Аж страшно подумать.
"«Нафтогаз» от этого не пострадает, ведь население в любом случае заплатит за эту, пусть и не нужную в условиях теплой весны, услугу»"
А вот здесь спасибо за правду - население всё оплатит, вот истинная причина. :(
-
LutsMan
-
-
- Повідомлень: 788
- З нами з: 10.06.08
- Подякував: 176 раз.
- Подякували: 226 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 бер, 2020 09:27
просто кал какой-то
-
PV
-
1
-
- Повідомлень: 2175
- З нами з: 05.12.08
- Подякував: 238 раз.
- Подякували: 410 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 бер, 2020 09:34
ага, а баллоны с углекислотой должны сгнивать в момент их наполнения....ППЦ
-
ukrsateks
-
-
- Повідомлень: 53
- З нами з: 12.11.14
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 бер, 2020 09:42
бред.
чем больше платят - тем больше все посредники получают денег. Вот поэтому
-
alexander_khirhyalan
-
-
- Повідомлень: 56
- З нами з: 10.10.14
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:07
бред сивой кобылы,как всегда,,на улице +20,почему не закончить отопительный сезон в южных регионах,,в октябре дневная температура как сейчас ночью и обходились без отопления,,тем более в домах со счетчиками думаю не проблема
-
balaks
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 31.05.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:23
Эксперт нагло врет! Низкая температура теплоносителя- это один из вариантов работы по температурному графику.
А истинная причина не снижения температуры : это неправильно выполненые коммуникации, когда теплоноситель обогрева используется одновременно и для горячей воды, и желание побольше заработать.
Теплосети и облгазы послали Гончарука, Шмыга́ль - на очереди ?
-
zloy_ukr
-
-
- Повідомлень: 1223
- З нами з: 12.12.14
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 259 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:25
Батареи уже как 3 дня перекрыты. Шоб они подавились этими деньгами. Их мои проблемы не волнуют. Почему я обязан компенсировать их проблемы ?
-
Igorten
-
-
- Повідомлень: 3797
- З нами з: 01.11.11
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 1168 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:55
Очередной бред.Для кого???
-
sena_2008atp
-
-
- Повідомлень: 1917
- З нами з: 31.05.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 509 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|