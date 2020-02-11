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Експерт розповів, чому в умовах теплої зими не знижують...
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 11:34
Вот это гонят так гонят.
Температуру в домах регулируют давлением подачи. Чем больше давление, тем больше пройдет воды по цепи, тем выше температура на радиаторах.
Вкрутите вместо крана Маевского манометр и понаблюдайте как меняется давление в ваших батареях.
Малая температура в трубе а значит и малое давление, а значит и нагрузка на теплосети малая. Этого экспреда гнать в шею вместе с постачальником тепла.
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p_a_l
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 12:10
p_a_l
Это при горизонтальной разводке (водки
) У меня в доме внедрили проект от ЕББР или чего то подобного. Насосик гоняет по кругу воду, которая нагревается от жизнедеятельности жителей. Ну или чуть-чуть подпитывается горяченьким от теплосети. Но, важный факт - у моей ближайшей родственницы температура батарей более 100 градусов. Окна открыты всю зиму на распашку. А цены на квадратный метр одинаковы. Как можно накрутить общедомовой счетчик?
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Vovick
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 12:24
Статья явно заказная - для "стада", по ушам проехаться, да и объяснение какое-то невнятное. Ничё авось пипл прохавает. Отопление в Киеве могли осенью пустить на 3 недели позже, да и сейчас его можно отключать. И что самое интересное - так ведь износ будет меньше, а ресурс работы больше. Как запостить такой вопрос пану Юрию Корольчуку кто-то знает?
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himikjus
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 12:34
не переконлива об"яснялка.
навіщо знижувати? виключіть їх повністтю!
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Petro2004
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 12:35
Vovick, то-то я думаю почему зима такая тёплая. А это, оказывается, у кого-то батареи за 100 градусов и окна на распашку.)
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himikjus
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:10
Надо уже давно было отказаться от центрального отопления. Это огромный источник коррупции и непосильная услуга для большинства украинцев. Надо заменять альтернативными источниками энергии. То же электричество или индивидуальное газовое отопление. Тогда каждый сможет сам регулировать потребление тепла. Конечно, понадобятся определенные вложения для перестройки системы электроснабжения (газоснабжения). Но очевидно, что деньги надо потратить намного меньшие, чем каждый год тратят на поддержание и ремонт теплосетей. И потери тепла до 40% (котельная иногда до 5-7 км). И все это из карманов граждан. У нас невозможно убить структуры, которые паразитируют на украинцах.
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ygn
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:15
avjej написав:
Уже можна було би за стільки часу перевести кожну оселю на локальне тепло, причому безкоштовно.
Бесплатно?
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Конрад Карлович
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:18
ygn написав:Надо уже давно было отказаться от центрального отопления
. Это огромный источник коррупции и непосильная услуга для большинства украинцев. Надо заменять альтернативными источниками энергии. То же электричество или индивидуальное газовое отопление
. Тогда каждый сможет сам регулировать потребление тепла. Конечно, понадобятся определенные вложения для перестройки системы электроснабжения (газоснабжения). Но очевидно, что деньги надо потратить намного меньшие, чем каждый год тратят на поддержание и ремонт теплосетей. И потери тепла до 40% (котельная иногда до 5-7 км). И все это из карманов граждан. У нас невозможно убить структуры, которые паразитируют на украинцах.
Так займитесь. У вас в доме уже крышная/подвальная котельная установлена?
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_hunter
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:18
ygn написав:
Надо уже давно было отказаться от центрального отопления. Это огромный источник коррупции и непосильная услуга для большинства украинцев.
И никто с этим не спорит. Как это сделать практически? У нас в ОСББ не могут скинуться на дешевенький ремонт, не то что на систему отопления.
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Конрад Карлович
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:50
8 марта близко. растм-расти моя ...
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-=US=-
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