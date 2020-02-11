Відсутнє гаряче водопостачання та центральне опалення у зв'язку з аварією на тепломережі.
Роботи проводить організація КП Київтеплоенерго.
Плановий строк виконання робіт 06.03.2020 17:30.
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:23
Відсутнє гаряче водопостачання та центральне опалення у зв'язку з аварією на тепломережі.
Роботи проводить організація КП Київтеплоенерго.
Плановий строк виконання робіт 06.03.2020 17:30.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 15:56
Несмотря на то, что это лишний расход ресурса, «Нафтогаз» от этого не пострадает, ведь население в любом случае заплатит за эту, пусть и не нужную в условиях теплой весны, услугу», – подытожил Юрий Корольчук.
ВСЁ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!!! Население заплатит!!! Как их назвать???
Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:38
Re: Експерт розповів, чому в умовах теплої зими не знижують.
вот же ж с_у_к_и ибо другого сказать не могу , все уже сказано комментаторами выше, все просто - нас хотят на;%@ть в очередной раз
КАК такое государство не н@№;:%бывать ( не обманывать \ не обворовывать) ? если они нам так нагло врут про невозможность уменьшение температуры в батареях ?
С государством можно и нужно играть в игру " не н@%№шь не проживешь"
это называется закручивать гайки или затените потуже пояса и терпите - как говорил Микола Янович - скоро придет весна пойдет кропива и будет легче и дальше в таком духе . Затените пояса народ и сделайте на ремнях еще одну дырку что бы штаны не спадали
комментарий специалиста с 35 летним стажем в теплоэнергетике и профильным образованием ( красным дипломом СССР)
С начала эпид. сезона 48 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа(с)МОЗ України.В течение прошлой недели против гриппа вакцинировано 225 человек, а с начала эпид сезона 237 тыс. чел.(с)unn.com.ua
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