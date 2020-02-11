Експерт розповів, чому в умовах теплої зими не знижують...

Відсутнє гаряче водопостачання та центральне опалення у зв'язку з аварією на тепломережі.
Роботи проводить організація КП Київтеплоенерго.
Плановий строк виконання робіт 06.03.2020 17:30.
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:23
Відсутнє гаряче водопостачання та центральне опалення у зв'язку з аварією на тепломережі.
Роботи проводить організація КП Київтеплоенерго.
Плановий строк виконання робіт 06.03.2020 17:30.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 15:56
Несмотря на то, что это лишний расход ресурса, «Нафтогаз» от этого не пострадает, ведь население в любом случае заплатит за эту, пусть и не нужную в условиях теплой весны, услугу», – подытожил Юрий Корольчук.
ВСЁ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!!! Население заплатит!!! Как их назвать???
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