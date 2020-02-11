Експерт розповів, чому в умовах теплої зими не знижують...

Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:02

p_a_l написав: Малая температура в трубе а значит и малое давление, а значит и нагрузка на теплосети малая. Этого экспреда гнать в шею вместе с постачальником тепла. Малая температура в трубе а значит и малое давление, а значит и нагрузка на теплосети малая. Этого экспреда гнать в шею вместе с постачальником тепла.

Абсолютно верно! Скорость практически любой химической реакции возрастает с ростом температуры. Коррозия не исключение. Ясно видно из графика:Разве что при экстремальных температурах за 100 градусов она начинает снижаться...Так же понятно, что рост давления так же создаёт лишнюю нагрузку на трубопроводы. Для уменьшения температуры в батареях нужно снизить температуру теплоносителя и, где это возможно, давление. Всё это только снизит нагрузку на магистраль. Экперд явно бреше.А по сути, центральное отопление давно должно было отмереть и быть заменённым индивидуальным. Те деньги, что сейчас выделяются субсидиантам, могли быть направлены на переоборудование старого жилого фонда для установки индивидуального отопления (про общедомовые котельные не говорю, т.к. они не везде могут быть установлены в старом жилом фонде и стоят в целом дороже индивидуального для жильцов, если их ставит не изначально, при строительстве здания.) Вложения минимальны - должен быть увеличен диаметр внутридомовой магистральной газовой трубы и проложены, возможно по фасаду здания, трубы для выхлопа котлов, в рамках типового проекта. Насчёт безопасности можно не волноваться, т.к. чтобы взорвался современный газовый котёл, с множеством систем безопасности, нужно намеренно сделать из него бомбу, что гораздо легче сделать из обычной газовой плиты.Перевод на индивидуальное отопление позволит отменить большую часть субсидий и снизить потребление газа населением в отопительный период почти в 2 раза. Не говоря уже о прочих ништяках и бонусах, типа отсутствие затрат на ремонт теплосетей, перекрытия и дорог при ремонтах и т.д.У меня у родителей в 3-х комнатной квартире за двоих зимой счёт за газ (отопление, гор. вода, плита) был в районе 800-900 грн. Субсидия им при таких затратах не положена. Ставили индивидуалку более 20 лет назад.И вопрос - зачем тогда ЦО?! И государству, и народу? Получается, только для наживы некоторых олигархов...Интересно, как новый премьер отнесётся к этому вопросу. Под сукном лежит много законопроектов про отмену запрета отключения от ЦО. Или позволит дальше олигархам воровать у народа?