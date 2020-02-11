Відсутнє гаряче водопостачання та центральне опалення у зв'язку з аварією на тепломережі.
Роботи проводить організація КП Київтеплоенерго.
Плановий строк виконання робіт 06.03.2020 17:30.
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:23
Відсутнє гаряче водопостачання та центральне опалення у зв'язку з аварією на тепломережі.
Роботи проводить організація КП Київтеплоенерго.
Плановий строк виконання робіт 06.03.2020 17:30.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 15:56
Несмотря на то, что это лишний расход ресурса, «Нафтогаз» от этого не пострадает, ведь население в любом случае заплатит за эту, пусть и не нужную в условиях теплой весны, услугу», – подытожил Юрий Корольчук.
ВСЁ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!!! Население заплатит!!! Как их назвать???
Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:02
Re: Експерт розповів, чому в умовах теплої зими не знижують.
Абсолютно верно! Скорость практически любой химической реакции возрастает с ростом температуры. Коррозия не исключение. Ясно видно из графика:
Разве что при экстремальных температурах за 100 градусов она начинает снижаться...
Так же понятно, что рост давления так же создаёт лишнюю нагрузку на трубопроводы. Для уменьшения температуры в батареях нужно снизить температуру теплоносителя и, где это возможно, давление. Всё это только снизит нагрузку на магистраль. Экперд явно бреше.
А по сути, центральное отопление давно должно было отмереть и быть заменённым индивидуальным. Те деньги, что сейчас выделяются субсидиантам, могли быть направлены на переоборудование старого жилого фонда для установки индивидуального отопления (про общедомовые котельные не говорю, т.к. они не везде могут быть установлены в старом жилом фонде и стоят в целом дороже индивидуального для жильцов, если их ставит не изначально, при строительстве здания.) Вложения минимальны - должен быть увеличен диаметр внутридомовой магистральной газовой трубы и проложены, возможно по фасаду здания, трубы для выхлопа котлов, в рамках типового проекта. Насчёт безопасности можно не волноваться, т.к. чтобы взорвался современный газовый котёл, с множеством систем безопасности, нужно намеренно сделать из него бомбу, что гораздо легче сделать из обычной газовой плиты.
Перевод на индивидуальное отопление позволит отменить большую часть субсидий и снизить потребление газа населением в отопительный период почти в 2 раза. Не говоря уже о прочих ништяках и бонусах, типа отсутствие затрат на ремонт теплосетей, перекрытия и дорог при ремонтах и т.д.
У меня у родителей в 3-х комнатной квартире за двоих зимой счёт за газ (отопление, гор. вода, плита) был в районе 800-900 грн. Субсидия им при таких затратах не положена. Ставили индивидуалку более 20 лет назад.
И вопрос - зачем тогда ЦО?! И государству, и народу? Получается, только для наживы некоторых олигархов...
Интересно, как новый премьер отнесётся к этому вопросу. Под сукном лежит много законопроектов про отмену запрета отключения от ЦО. Или позволит дальше олигархам воровать у народа?
Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:11
GUD, зачем столько текста? Електронне звернення громадян
Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:24
GUD, по поводу скорости химической реакции. Всем Большое ИЗВИНЕНИЕ за офф-топ. GUD Вы не правы - не любой, и механизм взаимодействия от температуры меняется. Эксперта в топку или на мыло - без ссылок он пустомеля.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:38
Вот пример будущего ответа - "так надо".
Прошлый февраль 1976 грн, сегодня пришло 1990 грн.
Рекордно низкие платежки.
Одно цинично вранье, за которое даже бюллетень печатать не стоит.
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:01
ruvex, розподіл і постачання - це різні речі! Транзит (постачання) газу теріторією України сплатила Росія, а розподіл (мзда з громадян за "доставку" яка ВЖЕ СПЛАЧЕНА) газу це питання до уряду і президента. Кстати, в платёжке всё же не за распределение стоит сумма.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:09
himikjus
Я указал, что на петицию по отоплению будет ответ подобный ответу на петицию за транспортировку газа. "Так надо".
Люди здесь нужны, чтобы оплачивать тарифы - все. А вы объясняете мне банальные вещи. Никакое правительство, ни президент не будет ничего предпринимать.
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:23
ruvex, в этой ветке собралось больше негодующих действиями президента и премьера (это 2 человека) может стоит попробовать забросать письменными обращениями. А кто-то мож и с прессой поможет...) Ну так, что бы нам не "впаривали" продукт сверх нормы без возможности от него отказаться.
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