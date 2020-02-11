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Експерт розповів, чому в умовах
теплої зими не знижують...

Експерт розповів, чому в умовах теплої зими не знижують...
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  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:58

Re: Експерт розповів, чому в умовах теплої зими не знижують.

комментарий специалиста с 35 летним стажем в теплоэнергетике и профильным
образованием ( красным дипломом СССР)_нижче

Бред,якраз вуглекислотна корозія вилазить
при температурах свіжої пари,понад 200 градусів. В тепломережах більше 130
бути не може. Це не експерт ,а іксперд.
С начала эпид. сезона 48 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа(с)МОЗ України.В течение прошлой недели против гриппа вакцинировано 225 человек, а с начала эпид сезона 237 тыс. чел.(с)unn.com.ua
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 01:33

  yama написав:Це не експерт ,а іксперд.

Да шо Вы так скромно. Говорите сразу - представитель сексуальных меньшинств в плохом смысле этого выражения.
Sam17a
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