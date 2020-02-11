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Експерт розповів, чому в умовах теплої зими не знижують...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:58
комментарий специалиста с 35 летним стажем в теплоэнергетике и профильным
образованием ( красным дипломом СССР)_нижче
Бред,якраз вуглекислотна корозія вилазить
при температурах свіжої пари,понад 200 градусів. В тепломережах більше 130
бути не може. Це не експерт ,а іксперд.
С начала эпид. сезона 48 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа(с)МОЗ України.В течение прошлой недели против гриппа вакцинировано 225 человек, а с начала эпид сезона 237 тыс. чел.(с)unn.com.ua
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yama
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Додано: Суб 07 бер, 2020 01:33
yama написав:
Це не експерт ,а іксперд.
Да шо Вы так скромно. Говорите сразу - представитель сексуальных меньшинств в плохом смысле этого выражения.
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Sam17a
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Додано: Суб 07 бер, 2020 10:40
GUD,А кто в доме у родителей оплачивает отопление лестницы, подвала, чердака и других техн.и общих помещений?
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vova3215
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