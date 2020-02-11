Експерт розповів, чому в умовах теплої зими не знижують...

Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:58

комментарий специалиста с 35 летним стажем в теплоэнергетике и профильным

образованием ( красным дипломом СССР)_нижче



Бред,якраз вуглекислотна корозія вилазить

при температурах свіжої пари,понад 200 градусів. В тепломережах більше 130

бути не може. Це не експерт ,а іксперд.

С начала эпид. сезона 48 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа(с)МОЗ України.В течение прошлой недели против гриппа вакцинировано 225 человек, а с начала эпид сезона 237 тыс. чел.(с)unn.com.ua