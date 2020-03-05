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Аналоги іпотеки в Україні:
як дешево придбати житло

Аналоги іпотеки в Україні: як дешево придбати житло
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 11:48

Аналоги іпотеки в Україні: як дешево придбати житло

Пропонуємо до обговорення:
Поки ринок іпотеки перебуває у стані опрацювання Урядом, українці можуть скористатися програмами кредитування або лізингу житла.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 11:49

Вариант для узкого круга людей. Выбирать нужно из перечня домов.
Так себе аналог.
Банки дают под 20%, что вообще не реально.
egor6508
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 12:12

многие по партнерским программам застройщиков с банками брали новострой. Я в свое время купил по ипотеке в Укргазбанке, в то время давали под 11% на первые 2 года, а потом по 19%. В принципе выплатить квартиру за 2 года вполне посильная задача для семей с доходом выше 1500-2000 долларов в месяц. Сейчас насколько я знаю, по этой программе от 7% на первые 2 года
redmax11
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