Поки ринок іпотеки перебуває у стані опрацювання Урядом, українці можуть скористатися програмами кредитування або лізингу житла.
Дивися повний текст Аналоги іпотеки в Україні: як дешево придбати житло.
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 11:48
Аналоги іпотеки в Україні: як дешево придбати житло
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Дивися повний текст Аналоги іпотеки в Україні: як дешево придбати житло.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 11:49
Вариант для узкого круга людей. Выбирать нужно из перечня домов.
Так себе аналог.
Банки дают под 20%, что вообще не реально.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 12:12
многие по партнерским программам застройщиков с банками брали новострой. Я в свое время купил по ипотеке в Укргазбанке, в то время давали под 11% на первые 2 года, а потом по 19%. В принципе выплатить квартиру за 2 года вполне посильная задача для семей с доходом выше 1500-2000 долларов в месяц. Сейчас насколько я знаю, по этой программе от 7% на первые 2 года
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