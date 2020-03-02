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Аналоги іпотеки в Україні:
як дешево придбати житло

Аналоги іпотеки в Україні: як дешево придбати житло
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 11:48

Аналоги іпотеки в Україні: як дешево придбати житло

Пропонуємо до обговорення:
Поки ринок іпотеки перебуває у стані опрацювання Урядом, українці можуть скористатися програмами кредитування або лізингу житла.

Дивися повний текст Аналоги іпотеки в Україні: як дешево придбати житло.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 11:49

Вариант для узкого круга людей. Выбирать нужно из перечня домов.
Так себе аналог.
Банки дают под 20%, что вообще не реально.
egor6508
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 12:12

многие по партнерским программам застройщиков с банками брали новострой. Я в свое время купил по ипотеке в Укргазбанке, в то время давали под 11% на первые 2 года, а потом по 19%. В принципе выплатить квартиру за 2 года вполне посильная задача для семей с доходом выше 1500-2000 долларов в месяц. Сейчас насколько я знаю, по этой программе от 7% на первые 2 года
redmax11
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:01

  redmax11 написав:В принципе выплатить квартиру за 2 года вполне посильная задача для семей с доходом выше 1500-2000 долларов в месяц

Даже под 0% годовых без страховок и комиссий:
$40000/24 месяца=$1667 в месяц
А кушать что?
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:11

Кому это дествительно нужно - не потянет.
А кто потянет - тому уже и не особо нужно.
RomanM
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:12

safonovstanislav,
это в Харькове. Харьковский эконом класс стоит 25-30 куе за двушку в новострое, максимум.
redmax11
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:23

  redmax11 написав:safonovstanislav,
это в Харькове. Харьковский эконом класс стоит 25-30 куе за двушку в новострое, максимум.


А нука - нука, расскажите подробней, где в Харькове эконом двушка новострой максимум 25-30куе?
Кузя
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:51

  Кузя написав:
  redmax11 написав:safonovstanislav,
это в Харькове. Харьковский эконом класс стоит 25-30 куе за двушку в новострое, максимум.


А нука - нука, расскажите подробней, где в Харькове эконом двушка новострой максимум 25-30куе?
Эта двушка всем двушкам двушка. Лучше спросите за площадь. Там в среднем 45 кв.м. ... Во что можно поверить.
mvi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 18:41

я свою купил 55 квадратов за 614 тіс грн при курсе в 27-28 примерно. Вот и посчитайте. Сейчас єконом в Хрк стоит в районе 10-12 тіс грн за квадрат
redmax11
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 18:52

Добавьте ремонт и мебель, и приготовьтесь копить долго и печально.
straponesa
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