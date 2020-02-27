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Міжбанк: гривня
почала здавати позиції

Міжбанк: гривня почала здавати позиції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 12:04

Міжбанк: гривня почала здавати позиції

Пропонуємо до обговорення:
Торги валютного міжбанку в секторі долара стартували з рівнів 24,68/24,72 UAH/USD.

Дивися повний текст Міжбанк: гривня почала здавати позиції.
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