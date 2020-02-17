Про це він заявив під час години питань парламенту до уряду.
Дивися повний текст Шмигаль назвав три перші кроки для \"порятунку\" промисловості.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 бер, 2020 12:34
Шмигаль назвав три перші кроки для "порятунку" промисловості
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль назвав три перші кроки для \"порятунку\" промисловості.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 12:35
100 шагов.100 дней. 100 месяцев.А может сразу 100 ЛЕТ.ДО КОЛЕ.......?
|