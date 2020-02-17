RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Шмигаль назвав три перші кроки
для "порятунку" промисловості

Шмигаль назвав три перші кроки для "порятунку" промисловості
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 12:34

Шмигаль назвав три перші кроки для "порятунку" промисловості

Пропонуємо до обговорення:
Про це він заявив під час години питань парламенту до уряду.

Дивися повний текст Шмигаль назвав три перші кроки для \"порятунку\" промисловості.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93872
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 12:35

100 шагов.100 дней. 100 месяцев.А может сразу 100 ЛЕТ.ДО КОЛЕ.......?
baksheevbogdan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14
З нами з: 10.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Милованов назвав чотири галузі, в яких працює до 70%...
R2 » Чет 27 лют, 2020 10:23
2 159
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 лют, 2020 14:57
kira_galkina_61
"Нафтогаз" в березні знизить ціну на газ для промисловості
R2 » П'ят 21 лют, 2020 16:51
1 163
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 лют, 2020 16:51
artem_velichko777
Милованов назвав топ-4 найуспішніші сектори економіки...
R2 » Пон 17 лют, 2020 23:10
6 541
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 лют, 2020 14:37
Конрад Карлович

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.