Про це він заявив під час години питань парламенту до уряду.
Дивися повний текст Шмигаль назвав три перші кроки для \"порятунку\" промисловості.
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 12:34
Шмигаль назвав три перші кроки для "порятунку" промисловості
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль назвав три перші кроки для \"порятунку\" промисловості.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 12:35
100 шагов.100 дней. 100 месяцев.А может сразу 100 ЛЕТ.ДО КОЛЕ.......?
Додано: П'ят 06 бер, 2020 12:47
промисловості - означає олігархів, бо саме їм належить зараз промисловість України
Додано: П'ят 06 бер, 2020 12:49
РРО отмените!!! для ЧПков, упростите условия ведения бизнеса в стране!!!
Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:00
нужно обвалить гривну, поднять налоги, увеличить НДС, лобировать интересы импортеров, снизить зарплаты и пенсии пролетариату и поднять их слугам. это разогреет внутрений рынок
Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:33
Мертвому припарки...
Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:47
Такое впечетление, что Шмигаль попал в нужный огород, и собираеться жрать капусту.
Теплосети и облгазы послали Гончарука, Шмыга́ль - на очереди ?
Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:52
а выход из ВТО, повышение импортных пошлин и протекционизм уже не в моде?
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