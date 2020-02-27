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Шмигаль назвав три перші кроки
для "порятунку" промисловості

Шмигаль назвав три перші кроки для "порятунку" промисловості
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 12:34

Шмигаль назвав три перші кроки для "порятунку" промисловості

Пропонуємо до обговорення:
Про це він заявив під час години питань парламенту до уряду.

Дивися повний текст Шмигаль назвав три перші кроки для \"порятунку\" промисловості.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 12:35

100 шагов.100 дней. 100 месяцев.А может сразу 100 ЛЕТ.ДО КОЛЕ.......?
baksheevbogdan
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 12:42

А еще 100 км, если учесть, что у нас каждая “реформа” шаг вперед...
serpsp
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 12:47

промисловості - означає олігархів, бо саме їм належить зараз промисловість України
vstasiuk
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 12:49

РРО отмените!!! для ЧПков, упростите условия ведения бизнеса в стране!!!
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:00

нужно обвалить гривну, поднять налоги, увеличить НДС, лобировать интересы импортеров, снизить зарплаты и пенсии пролетариату и поднять их слугам. это разогреет внутрений рынок
optyma33
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:08

Очередной п...л (((
ovg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:33

коммуникация с промышленниками, лоббизм на мировых рынках и создание соответствующих условий в налоговой сфере.

Мертвому припарки...
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:47

Такое впечетление, что Шмигаль попал в нужный огород, и собираеться жрать капусту.
Теплосети и облгазы послали Гончарука, Шмыга́ль - на очереди ?
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:52

а выход из ВТО, повышение импортных пошлин и протекционизм уже не в моде?
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