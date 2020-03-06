Давно не в моде, и слава Богу.
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:57
Давно не в моде, и слава Богу.
Зелене болото
Додано: П'ят 06 бер, 2020 15:20
..в итоге имеем то, что и ВСЕГДА: голое бла-бла-бла (буд-то все эти 28 лет эти "дядьки" были где-то заморожены, и только сейчас "готовы слушать бизнес и вникать в его проблемы...")?!.. а по факту: пока не найдется тот, кто будет свой КРУПНЫЙ бизнес сртроить не на выкачивании бабла отсюда, а наоборот - на инвестициях СЮДА, - них...ра ЗДЕСЬ НЕ БУДЕТ!!!!.. даже предпоследний ресурс (трудовой!) рано или поздно слпетляет в нужном для него направлении.. останутся только земля+недра (ну собственно КАК "останутся".. уже небось поделены между коломойшей-ринатом-мародером и Ко...)
Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:09
Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:31
Что вы точно написали, экспортному Богу уж точно не поможет, т.к. ни кто не купит, внутренний рынок слишком маленький, чтоб за счет него создать конкурентоспособный продукт. Зато оно позволит олигархам обдирать народ, продавая менее качественные товары дороже. Ну и контрабандистам, которые будет вести товары.
Приведите пример, пару товаров, которые в перспективе могут стать конкурентоспособными из-за ограничений. С автопромом уже страдали не один год, но так ниче не вышло.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:46
Коммуникация с промышленниками?! А с обычными людьми коммуцировать не надо???
Додано: Суб 07 бер, 2020 12:54
Чисто по соросятски.
Вопрос а нах... его туда взяли?
При чём изначально Оно не понимает о чём речь, кто он такой, и что конкретно оно должно "делать", каким образом, в соответствии Законодательства Украины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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