Додано: Суб 07 бер, 2020 12:54

Чисто по соросятски.

Вопрос а нах... его туда взяли?



При чём изначально Оно не понимает о чём речь, кто он такой, и что конкретно оно должно "делать", каким образом, в соответствии Законодательства Украины.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.